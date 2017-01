Literatura

Promover a literatura e sublinhar a importância das políticas de promoção da leitura são dois grandes objetivos do Programa Escritores no Palácio de Belém, que começa amanhã.

Até 23 de maio, todas as terças, o Palácio de Belém abre portas a esta iniciativa da Presidência da República. O programa destina-se a proporcionar o encontro entre escritores de obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e alunos dos vários níveis de escolaridade. Todas as terças há uma conversa de uma hora, de um escritor com duas turmas de uma escola. O Presidente da República estará presente sempre que houver oportunidade.

Participam nesta primeira edição trinta escritores e trinta estabelecimentos de ensino do País. Foram mais de 200 as escolas que se inscreveram nesta iniciativa. A iniciativa conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Escritores, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, do Plano Nacional de Leitura, da Rede de Bibliotecas Escolares e da Sociedade Portuguesa de Autores.