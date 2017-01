Actualidade

Palavras como "pára", "péla" e "pélo" podem voltar a escrever-se se for aceite a proposta da coordenadora do novo dicionário da Academia das Ciências de Lisboa (ACL), que quer evitar "ambiguidades" e "confusão".

"Esta reposição do acento diferencial permitirá evitar situações de homografia que geram ambiguidade e, ainda que o contexto possa evitar a confusão, interferem com a velocidade do processamento da informação no ato de leitura", afirma Ana Salgado, num documento publicado no Pórtico da Língua Portuguesa (PLP).

No documento salienta-se que "no caso da forma verbal ´pára´ e do vocábulo ´pêlo´, a frequência de uso é tão elevada que a distinção é fortemente desejável para distinguir dos seus homógrafos".