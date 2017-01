nos primavera sound

Já é possível consultar a programação por dias da sexta edição do NOS Primavera Sound, que se realiza de 8 a 10 de junho no Parque da Cidade, no Porto.

Ma quinta-feira, dia 8 de junho, atuam Cigarettes After Sex, Flying Lotus, Grandaddy, Justice, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Run The Jewels e Samuel Úria.

No dia seguinte, sexta-feira, dia 9 de junho é a vez de Angel Olsen, Bon Iver, Cymbals Eat Guitars, First Breathe After Coma, Hamilton Leithauser, Jeremy Jay, Julien Baker, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mano Le Tough, Nicolas Jaar, Nikki Lane, Pond, Richie Hawtin, Royal Trux, Skepta, Sleaford Mods, Swans, Teenage Fanclub e Whitney.

Por fim, no dia 10 de junho sobem ao palco Against Me!, Aphex Twin, Bicep, The Black Angels, Death Grips, Elza Soares, Evols, The Growlers, Japandroids, Lady Wray, The Make-Up, Metronomy, Mitski, Núria Graham, Operators, Sampha, Shellac, Tycho, Wand, Weyes Blood.

Até ao dia 31 de janeiro, está disponível o Fã Pack Fnac NOS Primavera Sound 2017 - Voucher diário, pelo preço promocional de €50. A partir de 1 de fevereiro, os bilhetes diários ficam disponíveis por €55.

Os Fã Pack Fnac - Vouchers diários já adquiridos devem ser trocados, entre 1 e 28 de fevereiro por um bilhete válido, nas lojas Fnac ou no site oficial do NOS Primavera Sound. Não serão feitas trocas a partir do dia 28 de fevereiro.

O passe geral para o NOS Primavera Sound 2017 e o Fã Pack Fnac - Passe Geral continuam disponíveis por €100.