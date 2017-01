Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno negativo, seguindo a tendência dos mercados europeus, com o índice PSI20 a recuar 0,84% para 4.576,53 pontos e o BCP a recuar mais de 7%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 encerraram a perder, três a ganhar e uma inalterada. O BCP caiu 7,58% para 0,8031 euros.

No dia 24 de outubro, as ações do BCP começaram a ser negociadas na bolsa de Lisboa acima de um euro, com a entrada em vigor do reagrupamento que transformou 75 títulos do banco num só. Depois de terem atingido o máximo de 1,35 euros a 08 de dezembro, os títulos do BCP começaram a cair no início de janeiro.