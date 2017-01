Actualidade

O ministro das Infraestruturas anunciou hoje que, até ao final do mês, vai ser lançado o concurso do projeto de eletrificação da Linha do Douro até à Régua, reforçando o compromisso assumido com esta região.

Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, esteve na estação de Peso da Régua para participar na assinatura de um protocolo entre a CP e três operadoras marítimo-turísticas, e aproveitou para renovar o compromisso assumido por este Governo PS de prolongar a eletrificação da Linha do Douro até ao Peso da Régua.

Esta eletrificação estava apenas prevista até ao Marco de Canavezes.