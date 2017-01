Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, escusou-se hoje a antecipar a posição do seu partido sobre a descida da Taxa Social Única (TSU) e afirmou que vai aguardar pela promulgação e publicação do documento.

"Neste momento, aguardamos que o documento seja promulgado e publicado, para depois, se houver a tal apreciação parlamentar, podermos fazer uma discussão no parlamento", disse aos jornalistas Assunção Cristas, à margem da visita ao Hospital do Barlavento, em Portimão, no Algarve.

Assunção Cristas recordou que o CDS-PP "em 2016 votou contra uma medida parecida, com uma justificação muito clara e que tinha a ver com o facto da baixa da TSU ser financiada pela própria Segurança Social".