Actualidade

A Câmara de Lisboa vai acionar, a partir de terça-feira, o plano de contingência para os sem-abrigo, devido ao tempo frio, sendo distribuídas refeições quentes, alimentos e agasalhos no Pavilhão do Casal Vistoso, anunciou hoje a autarquia.

Em causa estão as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para uma acentuada descida das temperaturas entre terça e quarta-feira, com valores entre os zero e os quatro graus centígrados em todo o país.

