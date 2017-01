Autárquicas

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, disse hoje que respeita a decisão do PSD de concorrer sozinho em Lisboa nas próximas autárquicas, sublinhando que a sua candidatura nunca esteve dependente do apoio dos sociais-democratas.

"O que sinto é que temos caminhos diferentes e que, aliás, tinha-o dito quando apresentei a minha candidatura, sublinhando que era aberta a poder fazer parte de um programa conjunto com o PSD ou com outros partidos, mas que respeitava o próprio entendimento do PSD", disse Assunção Cristas após a visita que efetuou hoje ao Hospital do Barlavento, em Portimão, no Algarve.

A líder do CDS-PP disse que respeita a decisão do PSD em apresentar agora uma candidatura própria, e assegurou que irá continuar a trabalhar com grande entusiasmo e empenho.