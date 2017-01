Actualidade

Dezenas de trabalhadores da Casa da Moeda, concentrados em frente a esta instituição, apuparam hoje o ministro das Finanças e aplaudiram o Presidente da República, a quem entregaram um abaixo-assinado, pedindo-lhe que interceda junto do Governo.

Já informado de que os trabalhadores tinham um abaixo-assinado para lhe entregar, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se a eles e recebeu o documento, declarando: "Muito obrigado, vou ver".

Esta manifestação, pelo descongelamento de salários e carreiras, realizou-se em frente à Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM), em Lisboa, coincidindo com a inauguração do novo Museu Casa da Moeda, marcada para as 18:30, para a qual estavam convidados vários membros do Governo e o Presidente da República.