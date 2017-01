Actualidade

A agência de avaliação de crédito S&P admite a possibilidade de aumentar o 'rating' do BCP caso este complete com sucesso o aumento de capital de 1,33 mil milhões de euros anunciado na semana passada.

Numa nota de análise hoje divulgada, a Standards & Poor's (S&P) informa que pôs com perspetiva positiva a nota de crédito do Millennium BCP, com possibilidade de subir - atualmente está em 'B+' (grau não investimento ou 'lixo') --, caso corra bem o aumento de capital anunciado pela instituição liderada por Nuno Amado.

"Se for bem sucedido, consideramos que poderá melhorar a solvabilidade do banco", diz a S&P, que recorda que o BCP pretende utilizar o produto para pagar os 700 milhões de euros de capital contingente ('CoCos') que falta devolver ao Estado, pelo aumento de capital feito em 2012, e reforçar os seus níveis de solvência.