BPI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu hoje registar a Oferta Pública de Aquisição (OPA) do CaixaBank sobre a totalidade do capital do BPI, oferecendo o banco espanhol 1,134 euros por cada ação do BPI.

A informação divulgada ao início da noite pelo regulador dos mercados financeiros indica ainda que a operação arranca já esta terça-feira, dia 17 de janeiro, e decorre até 07 de fevereiro.

