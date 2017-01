OPA/BPI

O espanhol CaixaBank estima que, após concretizar a OPA sobre o BPI, o banco português consiga vir a reduzir custos anuais até 84 milhões de euros, sendo que mais de metade virá de poupanças com trabalhadores.

No prospeto da Oferta Pública de Aquisição (OPA) hoje divulgado ao início da noite, o CaixaBank diz que "confia que poderia obter um aumento adicional dos lucros da Sociedade Visada [BPI] através de sinergias de custos e receitas baseadas na sua experiência em aquisições anteriores no setor bancário (Caixa Girona, Bankpime, Banca Cívica, Banco de Valência e Barclays Bank, S.A.U.)" e destaca nomeadamente as "reduções de custos gerais resultantes da implementação de processos de otimização e a redução de custos de pessoal".

O CaixaBank estima mesmo que essas sinergias poderão "gerar até 84 milhões de euros anuais de poupanças no negócio" do BPI, uma redução que deverá atingir o seu pico em 2019.