OPA/BPI

O espanhol CaixaBank já depositou 900 milhões de euros na sucursal em Portugal do BNP Paribas para pagar aos acionistas do BPI que aceitem vender as suas ações na Oferta Pública de Aquisição (OPA) que decorre até 07 de fevereiro.

"De forma a assegurar o pagamento da contrapartida da Oferta, o Oferente [CaixaBank] efetuou um depósito junto do BNP Paribas - Sucursal em Portugal (...) no valor de 900.436.652,766" euros, lê-se no prospeto da OPA hoje publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet.

O regulador dos mercados financeiros registou hoje a OPA do CaixaBank sobre a totalidade do capital do BPI, em que o banco espanhol oferece 1,134 euros por cada ação.