O Sporting de Braga isolou-se hoje no terceiro posto da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Tondela, por 2-0, com dois golos de Rui Fonte a resolverem a partida da 17.ª jornada.

No último encontro da primeira volta do campeonato, o avançado português marcou aos 49 e 82 minutos, permitindo aos bracarenses passarem a somar 36 pontos, menos seis do que o líder Benfica, dois do que o FC Porto e mais dois do que o Sporting.

O Tondela, que estreou Pepa como novo treinador, somou a terceira derrota consecutiva no campeonato e somou o sexto jogo seguido sem vencer na prova, mantendo-se no último posto, com 10 pontos, a quatro dos lugares de manutenção.