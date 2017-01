Actualidade

O PS acusou hoje o presidente social-democrata de sucessivos "ziguezagues" políticos e total desnorte sobre a descida da Taxa Social Única (TSU) para os empregadores, considerando mesmo que a situação atual do PSD "fragiliza a democracia".

Estas posições foram assumidas pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, no final da reunião Política Nacional do PS, que durou cerca de três horas.

No domingo, o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, sugeriu que os partidos de esquerda (PCP, Bloco de Esquerda e "os Verdes") que suportam o Governo no parlamento estão de baixa, porque não apoiam a solução do executivo socialista de promover uma descida da TSU em 1,25% para os empregadores, como contrapartida ao aumento do salário mínimo nacional para 557.