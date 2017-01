Actualidade

O Japão assinalou hoje o 22.º aniversário do devastador terramoto que deixou 6.434 mortos na cidade de Kobe e em localidades próximas no centro do país, em 1995, considerado um dos sismos mais trágicos da sua história.

Familiares das vítimas e sobreviventes do chamado Grande Terramoto de Hanshin (nome da região) reuniram-se, como fazem anualmente por ocasião da efeméride, num parque central de Kobe, cumprindo um minuto de silêncio às 05:46 (20:46 de segunda-feira em Lisboa), a hora exata do abalo telúrico.

O terramoto, com uma magnitude de 7,3 na escala de Richter, deixou, além dos mais de 6.400 mortos, 40 mil feridos e provocou danos em 640 mil edifícios, incluindo 100 mil casas que ficaram totalmente destruídas, figurando como o mais trágico da história do Japão no século XX depois do sismo de Kanto que, em 1923, fez mais de 100 mil vítimas mortais.