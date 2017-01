Actualidade

Pyongyang qualificou hoje de "absurdas" as recentes sanções impostas pelos Estados Unidos a sete altos funcionários norte-coreanos, incluindo a irmã mais nova do líder Kim Jong-un, pelo seu papel nas violações aos direitos humanos.

"Isto não é mais do que o último recurso de Washington para manchar a imagem da DPRK [sigla em inglês de República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte] à luz das atuais relações entre a DPRK e os Estados Unidos", refere um comentário publicado pela agência estatal norte-coreana KCNA.

Na lista das pessoas a quem foram impostas as mais recentes sanções, anunciadas na semana passada, figura Kim Won-hong, ministro da Segurança de Estado, organismo que Washington considera responsável pela tortura nos campos de prisioneiros do país, e a irmã do líder da Coreia do Norte Kim Yo-jong, diretora adjunta do Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Corte.