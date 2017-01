Actualidade

O Governo escolheu a "situação económica e financeira" para tema do debate quinzenal de hoje na Assembleia da República com o primeiro-ministro, numa discussão que deverá ser dominada pela polémica dos últimos dias sobre a Taxa Social Única (TSU).

O debate será aberto pelo primeiro-ministro, António Costa, seguindo-se, por esta ordem, as intervenções do PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS.

O acordo obtido pelo Governo socialista e parceiros sociais em dezembro na concertação social, à exceção da CGTP, previa uma subida do Salário Mínimo Nacional para 557 euros - já em vigor - e a descida da Taxa Social Única em 1,25 pontos percentuais.