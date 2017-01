Actualidade

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, homenageou na segunda-feira Martin Luther King e encontrou-se com o seu filho mais mais velho, poucos dias após ter atacado John Lewis, outro ícone do dos direitos civis.

No dia em que os Estados Unidos prestam tributo a Martin Luther King por ocasião do aniversário do seu nascimento, Trump escreveu no Twitter: "Celebrem o Dia de Martin Luther King e todas as coisas maravilhosas que defendeu. Honrem-no pelo grande homem que foi!".

Donald Trump esteve reunido com Martin Luther King III, o qual considerou "construtivo" o diálogo que manteve com o Presidente eleito.