Actualidade

A sobrinha de Choi Soon-sil, conhecida como a "Rasputina" e protagonista do escândalo de corrupção na Coreia do Sul, admitiu hoje em tribunal ter cooperado com a tia para chantagear a Samsung.

Chang Si-ho e Choi Soon-sil são acusadas de terem pressionado a Samsung para doar mais de 1.600 milhões de won (1,27 milhões de euros) ao Centro de Elite de Desportos de Inverno, que a própria Chang dirigia.

A sobrinha da "Rasputina" reconheceu hoje diante do tribunal do distrito central de Seul as acusações, afirmando ainda ter desviado fundos do referido centro.