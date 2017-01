Actualidade

As operações de busca no sul do oceano Índico para encontrar o avião da Malaysia Airlines, com o código de voo MH370, desaparecido há quase três anos, foram suspensas, anunciaram hoje os governos australiano, malaio e chinês.

O Boeing 777 desapareceu a 08 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, 40 minutos depois de descolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

O aparelho "não foi localizado" depois de mapeado o perímetro de 120 mil quilómetros quadrados no sul do Índico definido, pelo que "as buscas submarinas do MH370 foram suspensas".