O Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, iniciou na segunda-feira um ciclo de cinema dedicado à "primeira fase" da carreira do realizador Wim Wenders, onde não faltam os clássicos "Paris, Texas" e "As Asas do Desejo".

Aproveitando o facto de as primeiras obras de Wim Wenders terem sido restauradas, o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) promove um ciclo dedicado à "primeira fase" da carreira do realizador alemão (até 1987), que se estende até abril, onde será possível rever algumas das suas obras mais marcantes como "Paris, Texas", "As Asas do Desejo" ou "A Angústia do Guarda Redes Antes do Penalty", disse à agência Lusa António Costa, da programação da distribuidora Leopardo Filmes.

Na seleção, há filmes que possivelmente nunca mais passaram por Portugal desde a sua estreia, sendo uma oportunidade para as "gerações mais antigas" reverem a obra de Wim Wenders, ao mesmo tempo que será um primeiro olhar para a maioria dos mais jovens, "que nunca tiveram oportunidade de ver esses filmes e que são marcas do cinema mundial", sublinhou.