Mau tempo

A Câmara da Batalha, no distrito de Leiria, anunciou hoje a adoção de várias medidas de prevenção para ajudar pessoas carenciadas a fazer face à vaga de frio que se perspetiva para os próximos dias.

Através da distribuição de lenha e fornecimento de gás, a autarquia pretende promover as melhores condições de aquecimento das habitações de cerca de três dezenas de famílias carenciadas, sinalizadas pelas juntas de freguesias, instituições particulares de solidariedade social e serviços sociais da Câmara Municipal, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o Município, estão ainda previstas ações de informação e alerta da população para os risco inerentes às vagas de frio, a realizar em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Unidades de Saúde, nomeadamente junto dos idosos, crianças e pessoas com dificuldades.