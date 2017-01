Actualidade

O Tesouro Público espanhol colocou hoje 5.636,08 milhões de euros em títulos da dívida a seis e 12 meses, que nos dois casos tiveram uma taxa de juro inferior a operações idênticas anteriores.

A maior parte do montante global, 4.511,08 milhões de euros, foi emitida em obrigações a 12 meses e a uma taxa de juro de -0,287%, que contrasta com os -0,221% de uma transação análoga realizada em dezembro do ano passado.

Os restantes 1,125 milhões de euros, em títulos a seis meses, foram colocados a uma taxa de -0,360 %, também mais negativo que os -0,320 prévios.