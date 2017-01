Hotelaria

Funchal, Porto e Lisboa são as três localidades nacionais que conseguiram conquistar um lugar no ranking das 100 cidades com melhor reputação online ao nível de hotelaria.

A lista da trivago que teve por base 200 milhões de avaliações a hotéis feitas por viajantes de todo o mundo, nos últimos 12 meses, coloca o Funchal na 26ª posição com 84,11 pontos (em 100 possíveis); o Porto no 46º lugar com 83,27 de classificação; e Lisboa logo a seguir em 48º com 83,16 pontos.

Recorde-se que a capital portuguesa acumula distinções tendo sido recentemente eleita pela Condé Nast Traveler como uma das oito melhores cidades do mundo para se fazer uma escala; e distinguida pelo estudo anual “Cost ofLiving” da Mercer como uma das 10 melhores cidades para viver com pouco dinheiro. A par das distinções, Lisboa será até ao dia 22 de dezembro a Capital Ibero-americana da Cultura.

A Norte, os louvores também não param de chegar com o Porto a ser reconhecido como uma «cidade mágica» pela BBC, a conquistar mais uma estrela Michelin na restauração e a acumular novas rotas aéreas. Prova do seu crescimento e reconhecimento foi o aumento de 23,7% do fluxo do aeroporto Sá Carneiro, em 2016.

Turquia na liderança

O pódio do ranking da trivago é ocupado, pelo segundo ano consecutivo, pelas cidades turca de Göreme e italiana de Matera e pela estreante Rust, na Alemanha. Recorde-se que Göreme é conhecida pelas suas imponentes formações rochosas e idílicas viagens em balões de ar quente; Matera é considerada um tesouro no sul de Itália, sendo Património Mundial da Unesco desde 1993; e Rust, na Alemanha, é um destino conhecido por ter o segundo parque temático mais famoso da Europa.

Mas este ano ficaram de fora algumas das cidades europeias mais visitadas como Barcelona, Amesterdão, Paris e Londres, que não conseguiram pontos suficientes para entrar no top dos 100 destinos mais reputados.