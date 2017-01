Actualidade

O Presidente chinês declarou hoje, em Davos, que é preciso reequilibrar a globalização para a tornar "mais forte, mais inclusiva e mais duradoura".

Xi Jinping defendeu esta posição numa altura em que Pequim defende o livre comércio perante o isolacionismo pretendido pelo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Não serve de nada culpar a globalização" pelos problemas do planeta, indicou Xi, no discurso de abertura do Fórum Económico Mundial, citando o desemprego, as migrações e a crise financeira de 2008.