OE2016

O investimento caiu 21,8% nos primeiros nove meses de 2016 e deverá "ficar aquém" do previsto no orçamento de 2016, referiu hoje o Conselho de Finanças Públicas (CFP), sublinhando que registou o grau de execução "mais baixo" desde 1995.

A instituição liderada por Teodora Cardoso divulgou hoje um relatório sobre a evolução orçamental até ao final do terceiro trimestre do ano passado, em que indica que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) "apresentou até setembro uma redução mais acentuada (21,8%)", uma queda que "foi bastante mais acentuada" do que a prevista no Orçamento do Estado para 2016 (OE2016), de -3,3%.

Esta queda do investimento contribuiu para que o grau de execução da despesa com FBCP fosse de "apenas 51,9%, o valor mais baixo da série em SEC2010 no final do terceiro trimestre", ou seja, o valor mais baixo desde 1995 registado em contas nacionais pelo sistema europeu de contas atualizado.