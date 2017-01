Actualidade

O turismo mundial cresceu 3,9% em 2016, em comparação com 2015, ao registar um recorde de 1.235 milhões de turistas internacionais, segundo o relatório anual apresentado hoje, em Madrid, pela Organização Mundial de Turismo (OMT).

Os dados mostram que houve mais 46 milhões de turistas internacionais em 2016, que se torna assim no sétimo ano consecutivo de crescimento do Turismo, notou o secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, na conferência de imprensa de apresentação do relatório.

As áreas Ásia-Pacífico e África registaram os maiores aumentos de turistas internacionais (8%), seguindo-se as Américas (4%) e a Europa (2%), enquanto o Médio Oriente protagonizou uma queda de 4%.