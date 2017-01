Actualidade

A hora do almoço no refeitório da EB 2,3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso, passou a ser supervisionada por "alunos mediadores", que pretendem tornar mais calma e disciplinada a utilização daquele espaço e combater o desperdício alimentar.

Em comunicado, a escola explica que se trata do alargamento de um projeto de mediação de conflitos e de prevenção do "bullying", que no ano letivo anterior se cingiu aos intervalos.

Este ano, a escola conta com mais de 40 alunos mediadores, dos 8.º e 9.º anos, que agora também atuam no refeitório.