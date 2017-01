Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sustentou hoje que o país está mais sereno e com razões para confiar, afirmando esperar que em 2017 se garantam a "robustez e a sustentabilidade" económicas.

"Contrariamente ao que alguns aventavam ou temiam, Portugal viveu 2016 com estabilidade política, paz social, redução do défice e progressiva consolidação do sistema bancário", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, após receber os cumprimentos de Ano Novo por parte do corpo diplomático acreditado em Portugal.

Na tradicional cerimónia, no Palácio de Queluz, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o panorama social e económico que descreveu sobre a situação do país é "fundamental para assegurar o respeito pelos compromissos assumidos no quadro da zona euro e para restaurar a unidade e a coesão internas".