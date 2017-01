Actualidade

(Correção) Luanda, 17 jan (Lusa) - As receitas fiscais da concessionária estatal angolana Sonangol geradas com a exportação de crude ficaram abaixo dos 5.000 milhões de euros em 2016, falhando as estimativas do Governo revistas em setembro.

Segundo um relatório do Ministério das Finanças sobre o setor, a Sonangol gerou 840.279 milhões de kwanzas (quase 4.770 milhões de euros) de receitas fiscais em 2016, quando na revisão do Orçamento Geral do Estado, aprovada em setembro, a previsão do Governo baixou para 968 mil milhões de kwanzas (5.490 milhões de euros).

Antes desta revisão, a fasquia do Governo para as receitas oriundas da Sonangol em 2016 estava fixada nos 1,163 biliões de kwanzas (6.595 milhões de euros).