Apresentadora

Apresentadora Isabel Silva lança a obra ‘O Meu Plano do Bem’, com receitas saudáveis e amor ao desporto.

Antes de ir trabalhar, Isabel Silva já correu 10 quilómetros ou treinou 60 minutos intensos no ginásio; já vestiu o avental e, rapidamente, preparou uma super-refeição para levar para o trabalho na sua marmita, com alimentos saudáveis e nutritivos que lhe dão a energia necessária para 10 horas de atividade sempre com boa disposição. É esta a rotina que a apresentadora da TVI pretende partilhar no livro O Meu Plano do Bem.

«Conheça as suas receitas, os hábitos e exercícios para ter uma vida mais feliz e saudável», promete a obra, uma aposta da editora Manuscrito que chega aos escaparates nacionais já no dia 18. O lançamento a sério do livro decorre alguns dias depois, a 26, na Fnac do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, a partir das 18h30. A apresentação ficará a cargo da colega de estação televisiva e amiga Mónica Jardim.

Ao longo de 216 páginas, a obra pretende mostrar uma «Isabel das sapatilhas e do avental», ora revelando receitas saborosas – com destaque para o guacamole da Belinha, com o húmus de tremoço ou com cheesecake com creme de caju – ora partilhando o estilo de vida da comunicadora, que inclui necessariamente a sua paixão pela atividade física.