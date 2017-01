Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai promover "uma ação pioneira a nível mundial" na 'final four' da Taça da Liga, utilizando um sistema de identificação de cores nos suportes de comunicação, credenciação e acessibilidades.

De acordo com a nota informativa difundida hoje pela LPFP, o código ColorADD, sistema destinado a auxiliar os daltónicos com base nas três cores primárias (amarelo, azul e vermelho), será visível na sinalética do Estádio Algarve, na bilhética e na credenciação.

Os uniformes dos elementos do 'staff' da LPFP e dos participantes em várias atividades paralelas da 'final four', a decorrer de 25 a 29 de janeiro, bem como o Jogo das Lendas, Torneio Inter-Escolas e Corrida do Adepto também utilizarão o sistema.