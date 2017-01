Festivais

O MEO Sudoeste celebra 20 anos e a festa é feita com convidados de luxo. Jamiroquai, uma das maiores bandas de funk e soul das últimas décadas, faz questão de regressar à Zambujeira do Mar, dia 5 de agosto no Palco MEO e soprar as velas com os milhares de festivaleiros.

Com mais de 26 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, detêm o recorde do Guinness com o álbum funk mais vendido de sempre. Para sempre associada a hinos como “You Give Me Something”, “Love Foolosophy”, “Virtual Insanity” ou “Cosmic Girl”, os Jamiroquai estão de volta em 2017 e fazem as malas para embarcar numa digressão de grandes festivais pela Europa, entre os quais o MEO Sudoeste.

Nome forte da história da música dos anos 90, e sinónimo de soul/funk, a banda de Jay Kay começou por dar que falar no Reino Unido, tendo conquistado rapidamente também o mercado norte-americano com a mistura de ritmos que se constroem entre o acid jazz, a soul e o funk, carregados da energia das pistas de dança dos anos 70.

Um estilo que se entranhou primeiro em Londres, com os álbuns “Emergency on Planet Eart” e “The Return of the Space Cowboy”, e que com o aclamado “Travelling Without Moving” pôs os Jamiroquai nos tops dos Estados Unidos, tendo atingido vendas que lhe valeram o estatuto de disco de platina. O hit “Virtual Insanity” ganhou 4 prémios nos MTV Video Music Awards em 1997, bem como o Grammy para Melhor Canção Pop por Duo ou Grupo.

Com o Mundo já a dançar ao ritmo dos Jamiroquai, seguiram-se álbuns como “Synkronized” e “A Funk Odyssey”, que trouxeram mais uma mão cheia de hits, como “Canned Heat”, “Capricorn Day” e “Little L”, canções incontornáveis no repertório da banda liderada por Jay Kay.

Com fãs famosos, como Chance the Rapper, Pharrell Williams, Tyler The Creator ou Jungle, bem como performances históricas ao lado de Stevie Wonder e Diana Ross, os Jamiroquai são uma das bandas mais unificadoras e inovadoras de todos os tempos. Atuam a 5 de agosto no Palco MEO, nos 20 Anos de MEO Sudoeste.

Já confirmados

3 de agosto

Palco MEO – Two Door Cinema Club, Mishlawi

4 de agosto

Palco MEO – Martin Garrix

5 de agosto

Palco MEO - Jamiroquai

Preço dos Bilhetes

- Passe 5 dias: 105€

- Bilhete Diário: 48€

- Fã Pack FNAC, edição limitada: 85€