Actualidade

Apenas 21% dos 5.085 clientes elegíveis para os reembolsos do Nosso Banco, liquidado em novembro pelo órgão regulador de Moçambique, exigiram os reembolsos previstos pelo Fundo de Garantia e Depósitos.

Do valor disponível de 15,6 milhões de meticais (206 mil euros) para os reembolsos, foram pagos 54,6% desde o início do processo, a 21 de novembro, segundo um comunicado do Banco de Moçambique enviado à Lusa.

O banco central avisa que o prazo para o pagamento do Fundo de Garantias de Depósitos expira a 09 de fevereiro e apela aos clientes lesados para que se dirijam aos balcões em tempo útil, "para evitar aglomerações no final do processo".