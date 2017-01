Actualidade

O CDS-PP admite apresentar propostas próprias sobre a Taxa Social Única (TSU), sempre em função do conhecimento dos textos do diploma já promulgado pelo Presidente e do texto das apreciações parlamentares, disse hoje à Lusa o líder parlamentar.

"O CDS faz depender ou a apresentação ou não de propostas do conhecimento dos textos, tanto do diploma como dos textos das apreciações parlamentares", afirmou o presidente da bancada centrista, Nuno Magalhães.

O líder parlamentar disse que para o CDS "é muito relevante se a fonte de financiamento é a Segurança Social ou se é o Orçamento do Estado" e também a salvaguarda das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e das pequenas e médias empresas (PME), tal como a líder afirmou hoje.