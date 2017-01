OE/2016

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que, de acordo com os dados que o Governo dispõe, o défice em 2016 não será superior a 2,3%, ficando "confortavelmente" abaixo do limite fixado pela Comissão Europeia.

Este dado foi avançado por António Costa na Assembleia da República, no início da sua intervenção que abriu o primeiro debate quinzenal deste ano.

"Com os números de que já dispomos, posso garantir hoje, nesta Assembleia [da República], que o défice de 2016 não será superior a 2,3%. Ou seja, e como repetidamente disse, o défice ficou confortavelmente abaixo do limite fixado pela Comissão Europeia.", declarou o líder do executivo.