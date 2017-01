Topless

No século XXI, numa rede tão grande como o facebook ou o instagram, não deveríamos poder fazer aquilo que queremos? Não temos o direito de expor o nosso corpo, se assim o quisermos? Porque é que o mamilo da mulher é uma ameaça e o do homem não? E quando falamos de fotografias artísticas, onde se traçam os limites?». Eis uma das angústias de Jessica Athayde, partilhada no seu blogue com direito a uma imagem provocante em topless.

Em jessyjames.pt, a atriz convida ao debate, até porque considera «o corpo da mulher (mais do que homem, desculpem) lindo! Bonito!». «De todas as formas, cores e feitios, a imperfeição para mim torna-se perfeita e cativante e é como se fosse, digamos, Arte», avisa.

«As redes sociais são a realidade da nossa atualidade (...) É onde partilhamos a nossa vida e onde há quem continue estupidamente a julgar… Neste caso, o próprio do facebook, que não permite às mulheres exporem o seu corpo da maneira que querem. Decotes gigantes, rabos à mostra, tudo bem… Mas ver mamilos, já passa os limites. Alguém me explica isto? E as fotos e vídeos violentos que estou sempre a apanhar no News Feed? Esses já não há problema?», questiona a estrela da ficção nacional que se diz insegura quanto ao corpo.