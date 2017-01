Tiro com Arco

O Eurosport assinou um acordo com a Federação Internacional de tiro com arco que garante a transmissão das competições internacionais mais importantes desta modalidade até 2020.

Graças a este acordo pan-europeu, o Eurosport voltará a emitir todas as provas da Taça do Mundo Hyundai de tiro com arco, incluindo a final, e o Campeonato do Mundo, através de todas as suas plataformas, tanto tradicionais como digitais. Assim é dada continuidade à parceria de sucesso entre ambas as partes iniciada em 2014.

A cobertura inclui a emissão dos eventos mais importantes que se discutem antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, bem como de programas com o resumo dos melhores momentos disponibilizados em todos os ecrãs do Eurosport, incluindo o Eurosport Player. Na região da Ásia Pacifico podem ser vistos através do canal Eurosport 1.

O primeiro evento a ser emitido pelo Eurosport, após este novo acordo, será a primeira etapa de 2017 da Taça do Mundo Hyundai de tiro com arco em Xangai, na China, em maio.