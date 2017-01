Actualidade

O líder do PSD acusou hoje o Governo de ter assinado um acordo de concertação social sem garantia de apoio no parlamento, mas o primeiro-ministro respondeu que "a cambalhota" em matéria de Taxa Social Única foi dos sociais-democratas.

"Assumiu um compromisso na concertação social sabendo que não teria o voto da maioria que o apoia no parlamento. Parece que pensa mais ou mesmo que o seu 'número dois' [Augusto Santos Silva] sobre a concertação social - que é espécie de feira do gado e depois no parlamento o PSD que resolva o problema", criticou Passos Coelho, na sua intervenção no debate quinzenal no parlamento.

Na resposta, o primeiro-ministro sublinhou que o Governo fez o que estava no seu programa, aumentar o salário mínimo nacional, e negociar na concertação social.