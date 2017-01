Actualidade

A Guiné Equatorial será o único país da CPLP a enfrentar uma recessão este ano, com o Brasil a recuperar 0,6%, depois de ter tido um crescimento negativo nos últimos dois anos, estimam as Nações Unidas.

De acordo com o relatório 'Situação Económica Mundial e Perspetivas 2017' divulgado hoje em Nova Iorque pela Divisão de Análise e Política de Desenvolvimento do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, a Guiné Equatorial terá uma recessão de 2,2%, conseguindo depois crescer 1,5% no próximo ano.

No outro extremo, o Estado-membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que deverá registar o maior crescimento é Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a ONU a prever que ambos tenham uma expansão económica de 5,5%.