Actualidade

Cerca de 60 alunos do primeiro ciclo, de uma escola lisboeta, participaram hoje num encontro com a escritora Luísa Ducla Soares e quem os recebeu foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa foi o anfitrião da iniciativa "Escritores no Palácio de Belém", que começou hoje com a presença dos autores Ana Maria Magalhães, José Jorge Letria e Luísa Ducla Soares, tendo participado no encontro desta última autora, com alunos da Escola São João de Deus.

Durante mais de meia hora, Luísa Ducla Soares - auxiliada por vezes pelo Presidente da República - respondeu a várias perguntas das crianças, sobre como é a vida de um escritor ou quanto tempo demora a escrever um livro.