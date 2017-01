Actualidade

A líder do CDS-PP acusou hoje o primeiro-ministro de mentir sobre a assinatura do acordo de concertação social e anunciou uma proposta para prolongar a redução da TSU dos empregadores em 0,75 pontos percentuais, exclusivamente financiada pelo Orçamento.

"Faremos certamente uma medida de prolongamento dos 0,75 [de redução da TSU paga pelos empregadores] que já existiam e que existem até ao final deste mês, porém, totalmente suportados pelo Orçamento do Estado", anunciou Assunção Cristas.

No debate quinzenal no parlamento, a líder do CDS afirmou que o acordo de concertação social não está assinado, ao contrário do que disse o primeiro-ministro, António Costa: "O senhor acabou de mentir a esta câmara, o senhor mentiu. Começamos por ficar habituados, o senhor mente sempre que aqui vem e acabou de mentir objetivamente. O acordo não está ainda assinado".