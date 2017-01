Actualidade

O presidente dos Autarcas Sociais Democratas (ASD), Álvaro Amaro, reuniu-se hoje com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para pedir que este interceda junto do Governo contra possíveis "situações de favor político" em ano eleitoral.

No final dessa audiência, no Palácio de Belém, em nome dos ASD, Álvaro Amaro sustentou que uma verba de "seis milhões de euros" inscrita no Orçamento do Estado para 2017 "pode indiciar claras situações de favor político" em benefício de municípios geridos pelo PS, o que no seu entender seria a repetição de uma situação verificada em 2016.

"Nós somos contra isso, não queremos isso, queremos total isenção, e eu contei com a sensibilidade, que já esperava, naturalmente, do senhor Presidente da República", acrescentou, em declarações aos jornalistas.