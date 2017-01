Actualidade

A Misericórdia do Porto anunciou hoje que ativou um plano para apoiar os sem-abrigo da cidade e outros grupos mais vulneráveis, com o objetivo de dar resposta à vaga de frio prevista para os próximos dias.

"A Casa da Rua, o Centro de Alojamento Social e o Centro Hospitalar Conde de Ferreira estão preparados para contribuírem para a resposta da cidade do Porto às condições climatéricas adversas previstas até sábado", lê-se num comunicado divulgado esta tarde pela Misericórdia.

A Câmara do Porto também decidiu abrir as portas do Hospital Joaquim Urbano a partir de hoje para acolher os sem-abrigo em risco devido às baixas temperaturas que se preveem para os próximos dias.