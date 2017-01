Actualidade

O secretário-geral do comunista, Jerónimo de Sousa, reiterou hoje a oposição do PCP à redução da Taxa Social Única (TSU) e anunciou a entrega de uma apreciação parlamentar para revogar o decreto do Governo.

"Estamos contra, como estivemos no passado, que o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) seja moeda de troca, privilégio e benesse para as empresas, reduzindo o valor da Taxa Social única a ser suportado seja pelo orçamento da Segurança Social, seja pelo Orçamento do Estado", declarou Jerónimo de Sousa.

Jerónimo de Sousa anunciou em seguida que a bancada comunista já deu entrada do requerimento que visa a apreciação parlamentar do decreto, hoje promulgado, que reduz a TSU.