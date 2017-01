Actualidade

Oitenta e um golfinhos da espécie 'Pseudorca crassidens', conhecidos como 'falsas orcas' morreram no sudeste da Florida, nos Estados Unidos, depois de terem ficado presos num pântano, indicaram hoje as autoridades do Parque Nacional de Everglades.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram dezenas destes golfinhos, alguns em grupos de quatro ou cinco, a poucos metros de uma praia.

Os golfinhos que morreram fazem parte de um grupo de 95 que ficaram presos na Costa do Golfo, fora da área do Parque Nacional de Everglades, indicou a reserva na sua conta na rede social Twitter.