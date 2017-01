Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje a subir 0,46% para 4.597,61 pontos, impulsionado pelos fortes ganhos do BCP (15,67%) e da EDP (2,96%).

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 terminaram em terreno positivo e sete em terreno negativo.

As principais bolsas europeias encerram a sessão a perder. Londres caiu 1,46%, depois do discurso da primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre o 'Brexit'.