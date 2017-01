Actualidade

O primeiro-ministro acusou hoje Passos Coelho de agir pelo "ciúme" face ao Governo e por "vingança" em relação aos parceiros sociais, dizendo que agora pode esperar-se ver o PSD contra a NATO ou pela reestruturação da dívida.

António Costa falava no encerramento do debate quinzenal na Assembleia da República, ocasião em que voltou a atacar a posição contrária dos sociais-democratas perante o acordado em concertação social em matéria de descida da Taxa Social Única (TSU) para as empresas em 1,25%, como compensação pelo aumento do salário mínimo para 557 euros este ano.

"Políticos que reagem epidermicamente, políticos que dizem hoje o contrário do que disseram ontem minam a credibilidade da política, minam a confiança dos cidadãos e prestam um péssimo serviço à democracia e à sua qualidade", declarou António Costa.