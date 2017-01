Actualidade

A Força Aérea da Nigéria confirmou ter bombardeado hoje, "acidentalmente", um campo de refugiados, uma centena de civis e trabalhadores humanitários, matando e ferindo um número indeterminado.

O bombardeamento aconteceu em Rann, no estado de Borno, no nordeste do país, perto da fronteira com os Camarões.

Um responsável local, que pediu o anonimato à agência AP, contabilizou em uma centena o número de mortos no incidente, já confirmado, oficialmente, pelo general Lucky Irabor.